«Хотят красивую бумажку»: электронные сертификаты на маткапитал непопулярны в РТ

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Почти за два года действия электронных сертификатов на материнский капитал в стране в Татарстане их счастливыми обладателями стали чуть более 380 человек. Остальные отдали предпочтению бумажному варианту. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник отдела социальных выплат Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ Гюльсина Сабирова.

«Электронные сертификаты введены с января 2018 года. С тех пор мы выдали более 380. Все-таки наши граждане хотят получить красивую бумагу. Наверное, человек, получивший бумагу, более уверен в том, что у него есть материнский капитал. Хотя для использования средств мы сам сертификат у граждан не запрашиваем. Вся информация имеется в федеральном регистре. Возможно, люди хотят оставить красивую бумажку на память», — сообщила она на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

В 2019 году ОПФР по РТ выдал порядка 15 тысяч государственных сертификатов на материнский капитал. В целом за все время действия программы количество заявлений на получение материнского сертификата в республике достигло отметки 285 тысяч. Полностью распорядились средствами порядка 80% владельцев сертификатов. За все время действия программы было выплачено порядка 85 млрд рублей средств материнского капитала. Его размер в 2019 году составляет 453 тыс. рублей.

Сотрудники ОПФР по РТ считают, что возможность оформления электронных сертификатов делает программу материнского капитала более удобной для семей из Татарстана. Для получения электронного сертификата на материнский капитал необходимо подать соответствующее заявление через «личный кабинет» на сайте ОПФР. Далее, как и в случае с обычным сертификатом, заявителю необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Сделать это нужно будет только один раз — чтобы представить документы.

Повторно обращаться за самим сертификатом не потребуется. После вынесения Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении материнского капитала электронный сертификат будет автоматически направлен в личный кабинет заявителя. Вместе с сертификатом в кабинет будет также направлен электронный документ со всеми необходимыми сведениями о сертификате. Эти данные можно просматривать на экране или распечатать.

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