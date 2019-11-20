Строительство части трассы Москва — Казань начнется в следующем году

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Строительство участка трассы Москва — Казань до Владимира начнется в следующем году. Об этом на правкомиссии по транспорту сказал вице-премьер РФ Максим Акимов, передает РИА Новости.

«Вчера я доложил Президенту страны о том, что со следующего года открывается полноценное финансирование (строительства — прим. Т-и), и со второго полугодия мы начинаем стройку от Москвы до Владимира», — цитирует агентство слова Акимова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что трасса М12 является частью коридора «Европа — Западный Китай». Завершить строительство планируют к 2027 году.

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