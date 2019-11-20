Вратарь «Ак Барса» является одним из лидеров в голосовании «Матча Звезд КХЛ»

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов – один из лидеров в голосовании болельщиков, которое началось на официальном сайте «Матча Звезд КХЛ»-2020. Об этом говорится в официальном «Твиттере» КХЛ.

Болельщики могут выбрать по одному вратарю, защитнику и нападающему от каждого дивизиона. Голосование продлится до 1 декабря 2019 года. В стартовом составе сборных дивизионов не может быть более двух игроков от одного клуба.

По итогам голосования будут определены стартовые составы сборных дивизионов, которые примут участие в «Матче Звезд КХЛ», который пройдет 19 января в Москве.

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