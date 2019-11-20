Президент России призвал увеличить реальные доходы населения

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). О необходимости увеличить реальные доходы граждан страны заявил сегодня Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии «Мосты над волнами деглобализации» в рамках 11-го инвестфорума «ВТБ Капитал» «Россия зовёт!».

«Известно, что сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном выражении, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте. Безусловно, нужно изменить эту ситуацию», — сказал во время своего выступления Президент России.

Он подчеркнул, что реальные доходы населения являются одним из ключевых индикаторов экономического развития, а положительная динамика данного показателя является важнейшим направлением работы Правительства страны.

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