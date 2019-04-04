Сотрудники ОПФР по РТ рассказали, как самозанятым заработать на пенсию

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Самозанятые из Татарстана, зарегистрированные в налоговой службе, но не прошедшие регистрацию в ОПФР, рискуют остаться без пенсии. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник отдела назначения и перерасчета пенсий Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ Светлана Гайдук.

«Самозанятые, чтобы стать таковыми, должны зарегистрироваться в налоговой инспекции. Сам факт регистрации не подразумевает обязанности регистрироваться в качестве добровольно уплачивающих страховые взносы в Пенсионном фонде. Почему добровольно? Индивидуальные предприниматели обязаны уплачивать страховые взносы. В отличие от них у данной категории населения такой обязанности нет. Если человек в ОПФР не обратился, то для нас он считается неработающим», — отметила спикер.

Пенсионные права имеют те люди, которые имеют стаж работы и выплачивают страховые взносы. В противном случае пенсия может быть не начислена.

«Должна быть регистрация в Пенсионном фонде и уплата в добровольном порядке страховых взносов. Если это условие не будет выполнено, то в последующем потерянное время не даст возможность назначить пенсию», — добавила Гайдук.

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