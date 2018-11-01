Жители трех поселков Казани останутся без света 21 ноября

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Завтра жители двух районов Казани останутся без света, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так, в Приволжском районе с 8 утра и до 6 вечера света не будет в поселке Борисково по улицам 2-я Землемерная, Локомотивная, Люблинская, Нижнекамская, Техническая.

В Советском районе с 9 утра и до 6 вечера обесточат дома по переулку Беркутова, улицам Ботаническая и Казанская (1 — 31) в Константиновке и дома по улицам Заводская, Нагорная, Пикина, Советская, Чапаева поселка Чебакса.

Временные неудобства связаны с плановым ремонтом линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций, а также техобслуживанием оборудования распределительных сетей.

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