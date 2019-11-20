Учителя Татарстана попросили запретить продажу снюса в стране

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Учителя и завучи татарстанских школ обратились в общественную организацию за помощью в борьбе с опасными никотиновыми смесями. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал руководитель отдела развития Региональной общественной организации «Общее дело» Илья Трубин.

«В последнее время в нашу организацию участились случаи обращения завучей и учителей школ города о том, что ученики массово употребляют снюс. Пакетики снюса находят в туалетах, а старшеклассники вовлекают младшие классы в употребление. Сейчас мы собираем подписи, отклик среди школ и родителей очень большой. Мы как общественная организация выходим с инициативой на уровень общественной палаты РТ и Кабинета Министров РТ, чтобы как минимум ограничить возраст, которому продается снюс, а как максимум, и вовсе запретить продажу и употребление снюса в стране», – констатировал специалист.

По словам медиков, никотиновые снюсы не содержат табака, поэтому их продажа никак не регулируется законом.

«Приобрести снюсы может любой ребенок в любом магазине. Эта ситуация похожа на историю со спайсами, также нашлась лазейка для такого вещества. Это нужно запрещать», – констатировал Илья Трубин.

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