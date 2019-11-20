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Татар-информ

20 ноября 2019, 16:07

ОПФР по РТ: Размер маткапитала увеличится в 2020 году

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ОПФР по РТ: Размер маткапитала увеличится в 2020 году

Фото: Султан Исхаков

Возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года.

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Индексация материнского капитала после заморозки будет возобновлена с января 2020 года. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ», приуроченной ко Дню матери, начальник отдела социальных выплат Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ Гюльсина Сабирова.

«Со слов министра труда РФ Максима Топилина, величина прогнозной инфляции составит 4%. Таким образом, предполагаемый размер материнского капитала составит 466 тысяч рублей. Обращаю внимание, что возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года», — сказала она.

Это значит, что для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены. Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453 тыс. рублей.

За получением сертификата на материнский капитал следует обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту жительства. Заявление о выдаче сертификата можно подать как сразу после рождения или усыновления ребенка, так и позже, в любой удобный для семьи период. С 2018-го сертификаты на материнский капитал можно оформить в электронном виде.

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