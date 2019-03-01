Получателей выплат из маткапитала с низкими доходами в РТ ждут три изменения

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). С нового года жителей Татарстана с низкими доходами, воспитывающих детей и получающих ежемесячные выплаты из средств маткапитала, ждут три изменения. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник отдела социальных выплат Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ Гюльсина Сабирова.

«2 августа текущего года принят федеральный закон № 305 ФЗ, который внес изменения в закон о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей. Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. Основные изменения коснулись срока получения господдержки. С 2020 года ежемесячную выплату из средств материнского капитала можно будет получать до исполнения ребенком 3-летнего возраста. Сейчас она предоставляется до достижения ребенком полутора лет», — сообщила она.

Увеличился также размер дохода семьи при определении права на ежемесячную выплату. Он будет определяться, исходя из двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Татарстане, и составит 20170 рублей. Сам размер ежемесячной выплаты в 2020 году составит 9373 рубля.

Получение ежемесячных выплат из средств маткапитала для семей с низкими доходами стало возможным с 2018 года. Это право сейчас имеют семьи, в которых родился второй ребенок, и размер дохода на одного члена семьи не превышает 14034 рубля. Такова 1,5-кратная величина прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Татарстане. Данная господдержка предоставляется до достижения ребенком полутора лет. Ее размер в текущем году составляет 8896 рублей.

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