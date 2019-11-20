Минэкономразвития РФ принимает предложения в нацпроект по поддержке МСП до 1 декабря

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Минитерство экономического развития РФ открывает сбор предложений в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

«Основные задачи: к 2024 году увеличить количество занятых в сфере МСП до 25 млн человек, нарастить долю МСП в ВВП страны до 32%, а долю экспорта субъектов МСП — до 10% от общего объема», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, если вашему бизнесу недостаточно существующих мер господдержки и вы знаете, в каком направлении их расширить, если у вас есть идеи, как снизить издержки, или готовые инструменты по стимулированию бизнеса, если вам не хватает механизмов, востребованных именно в вашей сфере бизнеса, у вас есть инициативы, которые придадут новый импульс развитию малого бизнеса, ужесточению ответственности заказчиков за неоплаченные госконтракты и любые другие — направляйте свои предложения в адрес министерства.

Инициативы принимаются с 18 ноября по 1 декабря 2019 года на портале мойбизнес.рф.

Минэкономразвития РФ проведет общественные обсуждения всех поступивших инициатив, лучшие из которых попадут в национальный проект и будут реализованы.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.