Бывший тренер «Рубина» может возглавить ФК «Сочи» этой зимой

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Курбан Бердыев может возглавить ФК «Сочи» этой зимой. Об этом сообщает сайт championat.com.



Сегодня был отправлен в отставку предыдущий главный тренер сочинского клуба Александр Точилин. Последним местом работы Бердыева был «Рубин», который он покинул до окончания контракта в июне этого года.

Стоит отметить, что ряд СМИ «сватают» в ФК «Сочи» и других специалистов. Кандидатами на место главного тренера клуба-аутсайдера РПЛ считают также румынского специалиста Дана Петреску и россиянина Владимира Федотова.



Петреску тренирует действующего чемпиона Румынии – клуб ЧФР, а Федотов является главным тренером «Оренбурга», который на данный момент занимает восьмое место в РПЛ.

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