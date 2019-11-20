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Татар-информ

20 ноября 2019, 21:06

Общество

Тюлячи примут финал республиканской спартакиады по военно-прикладным видам спорта

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Общество

Тюлячи примут финал республиканской спартакиады по военно-прикладным видам спорта

Фото: пресс-служба ДОСААФ РТ

Спартакиада помогает ребятам развить качества необходимые для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). 21 ноября в Тюлячах состоится финал республиканской спартакиады по военно-прикладным видам спорта среди юношей, подлежащих призыву на военную службу в осенний призыв текущего года. Об этом сообщает пресс-служба ДОСААФ РТ.

Открытие спартакиады пройдет при участии почетных гостей: руководителя исполкома Тюлячинского района Назипа Хазипова, военкома РТ Сергея Погодина, председатель правления РОГО ДОСААФ РТ Дамира Динниулова, руководитель республиканского центра «Патриот» Дмитрия Литвинова, представителей Министерства молодежной политики РТ.

В республиканском финале примут участие команды, занявшие первые и вторые в зональных соревнованиях. Всего – 14 команд по десять участников. В состав команды входят два водителя, сдавшие экзамены и имеющие удостоверение на право управление грузовым транспортом категории «С».

Проведение спартакиады направлено на оценку уровня физической и технической подготовки призывников. В программу соревнований вошли стрельба из электронной винтовки: одевание противогаза; челночный бег; подтягивание на перекладине (вся команда); неполная разборка-сборка АК-74;
снаряжение магазина АК-74 и другие виды состязаний.

Спартакиада помогает ребятам развить качества необходимые для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

 

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