Путин сообщил, что инфляция в России снижается быстрее официальных прогнозов

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Рост потребительских цен в России в начале следующего года может сократиться на 0,6% на фоне роста экономики и рекордно низкого уровня безработицы. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестиционного форума «Россия зовёт!».

По словам главы государства, за три квартала текущего года рост ВВП составил 1,1%, что немного ниже показателя 2018-го, однако это не помешало российскому Правительству обеспечить стабилизацию розничных цен.

«Текущий рост потребительских цен – 3,6%, а в начале будущего года мы вполне можем увидеть цифру в 3% и, может быть, даже ниже», – сказал Путин. По словам Президента РФ, снижение инфляции происходит быстрее официальных прогнозов.

«Здесь есть определённые риски для оживления экономики, для динамики совокупного спроса. Нужно – и мы будем – держать этот вопрос, разумеется, на постоянном контроле, в постоянном контакте по этому вопросу будем находиться с Правительством, ЦБ, уважая их предусмотренные законом права и предусмотренную законом независимость», – пояснил глава государства.

В своем выступлении Владимир Путин также сообщил о рекордно низком уровне безработицы. По его словам, за январь – сентябрь показатель составил в среднем 4,6%.

«Это самое низкое – я хочу это подчеркнуть – самое низкое значение в современной истории России», – расставил акценты Президент РФ.

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