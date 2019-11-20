В Татарстане пройдет первый в России форум общественных центров «Волонтеры Победы»

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). В Татарстане с 9 по 12 декабря пройдет первый в России форум общественных центров гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи «Волонтеры Победы. #ВКоманде», сообщает Минобрнауки РТ.

Школа актива общественных центров высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций будет организована на базе оздоровительного центра «Костер». Ее участниками станут свыше 170 активистов движения «Волонтеры Победы» со всей России.

«В оргкомитет уже поступило более 100 заявок из Татарстана, Алтайского края, Кабардино-Балкарской Республики, Тверской, Курской и Свердловской областей», – рассказал руководитель регионального отделения движения «Волонтеры Победы» Азат Идрисов.

Для активистов будут организованы образовательные площадки по гражданско-патриотическому воспитанию, добровольческие акции, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, а также тренинги, мастер-классы, спортивные мероприятия и конкурсы.

Одним из направлений школы станет обучение добровольческой деятельности в вузах, профессиональных образовательных организациях и муниципалитетах по сопровождению ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы.

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