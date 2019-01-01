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«АгроСемЭксперт» позволяет получить доступ к сведениям о качестве семян сельскохозяйственных культур в круглосуточном режиме.
Инвестором строительства выступил Государственный жилищный фонд при Президенте РТ.
Матч в Новосибирске закончился со счетом 4:1 в пользу казанцев.
На конференцию «Музей – территория образования» соберутся директоры, завучи, классные руководители и учителя-предметники разных школ.
Вопрос подростковой преступности планируется обсудить на заседании Совета безопасности РТ.
По новым условиям в программе смогут участвовать люди, которые уже однажды получали соципотечное жилье.
Объединенная база финансовых организаций составляет более 450 тыс. физических лиц и 27 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса.
Всего в текущем году инвестиционная программа Госжилфонда при Президенте РТ предполагает строительство в республике 165 домов.
Авиакомпания предложит пассажирам авиаперелет по сниженной стоимости.
Ранее Агину Алтынбаеву оштрафовали на 35 тыс. рублей за грубые нарушения ПДД.
В экспозиции будут представлены картины из собрания Государственного музея изобразительных искусств РТ и частных коллекций.
«Ак Барс» взял реванш у «Сибири» после перерыва в чемпионате КХЛ.
Тимур Билялов пока третий в рейтинге.
Электричество отключат в Борисково, Константиновке и Чебаксе.
Протестировать правовую грамотность можно будет в декабре.
Находящегося без сознания 83-летнего мужчину подняли наверх и передали медикам скорой помощи.
Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием, чтобы коммерсант демонтировал незаконную постройку.
По направлению «Науки о медицине и здоровье» в рейтинг попали восемь российских университетов, в том числе Казанский федеральный.
Приказ Министерства здравоохранения РФ об усложнении процедуры медосвидетельствования вступит в силу с 22 ноября 2019 года.
Трасса М12 является частью коридора «Европа — Западный Китай».
В текущем году в республике выдано около 15 тысяч государственных сертификатов на материнский капитал.
Регистрация самозанятых в налоговой службе не обязывает их проходить регистрацию в Пенсионном фонде.
Педагоги жалуются на то, что дети употребляют опасные никотиновые смеси.
Рекламу обязали убрать, а дело передали на административное производство.