ФРП одобрил заем компании из Татарстана для производства «КАМАЗов»

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Фонд развития промышленности одобрил предприятию ОАО «РИАТ» заем на 300 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ.

«На средства займа будут закуплены комплексы заготовительного, механообрабатывающего, сварочного, сборочного и окрасочного оборудования для производства автомобилей „КАМАЗ“ с доработками для эксплуатации в различных дорожных и климатических условиях, многоосных шасси под спецоборудование, самосвальных и бортовых платформ (прицепов), автоцистерн и вакуумных погрузчиков», — говорится в сообщении.

За счет нового оборудования компания к 2024 году планируют повысить производительность труда на 40%. Также на эти средства предприятие хочет создать единое информационное пространство, чтобы повысить оперативность и оценивать эффективность работников и оборудования.

Заем одобрен в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

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