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Татар-информ

20 ноября 2019, 18:29

Культура

В галерее «Хазинэ» откроется выставка «Харис Якупов. Человек – эпоха»

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Культура

В галерее «Хазинэ» откроется выставка «Харис Якупов. Человек – эпоха»

Фото: ГМИИ РТ

В экспозиции будут представлены картины из собрания Государственного музея изобразительных искусств РТ и частных коллекций.

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). 21 ноября в Национальной художественной галерее «Хазинэ» откроется выставка «Харис Якупов. Человек – эпоха». В экспозиции будут представлены картины из собрания Государственного музея изобразительных искусств РТ и частных коллекций. Об этом сообщает пресс-служба ГМИИ РТ.

Выставка будет посвящена столетию мастера кисти. Харис Якупов родился 23 декабря 1919 года в Казани. В 1940-м окончил Казанское художественное училище и в этом же году был призван в армию. Фронтовыми дорогами Харис Якупов побывал на Курской дуге, в Сталинграде, Львове, Польше, Германии, Чехословакии.

Харис Абдрахманович был награжден орденами Ленина, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Дружбы народов, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За заслуги перед Республикой Татарстан», медалями.

Выставку работ Хариса Якупова продолжит выставка «Мастерская художника Хариса Якупова», на которой зритель ознакомиться с произведениями Шамиля Шайдуллина, Фирината Халикова, Фарида Якупова, Зуфара Гимаева и других художников, обучавшихся в академической мастерской РАХ в Казани с 1977 года.

Открытие выставки запланировано на четыре часа вечера. Экспозицию можно будет посетить до 31 января.

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