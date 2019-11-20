Минниханов открыл крупнейший мегамолл в РФ по продаже автомобилей за 730 млн рублей

(Высокогорский район, 20 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл крупнейший в России мегамолл по продаже автомобилей. Объект общей площадью 8 гектаров разместился на трассе М7 под Казанью.

«Для района это рабочие места, налоги. А в целом это для покупателей гарантия, что ты купишь нормальный автомобиль с гарантией и у тебя не будет проблем», — отметил Президент РТ.

Открытие мегамолла позволит создать 200 рабочих мест. На текущий момент создано 135 рабочих мест. Объем инвестиций уже составил при сдаче первой очереди 730 млн рублей, при сдаче 2-й очереди сумма составит 1 млрд рублей. Она будет сдана в 2021 году.

Председатель совета директоров автомобильной компании Вячеслав Зубарев поблагодарил власти республики за создание комфортного инвестиционного климата, позволяющего реализовывать такие крупные проекты.

«Мы и дальше будем изучать потребности клиентов и делать так, чтобы жители нашей республики и близлежащих регионов чувствовали себя здесь комфортно и в безопасности», — сказал он.

На территории располагаются семь павильонов (четыре из них уже функционируют, три — в процессе строительства), где разместились экспозиция автомобилей (43,1 тыс. кв. м), сервисная зона для подготовки автомобилей к продаже (4,4 тыс. кв. м), а также клиентская зона, в которой предоставлен полный спектр услуг в области продажи автомобилей, автокредитования, страхования, лизинга и trade-in.

Концепция мегамолла предполагает, что все представленные экземпляры будут разделены по сегментам и диапазону цен. В общей сложности на территории смогут одновременно расположиться около 2 тыс. автомобилей. Проектные мощности комплекса рассчитаны на продажу 24 тысяч машин в год.

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