В казанском парке «Черное озеро» установят антивандальные фонари

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). В Казани в парке «Черное озеро» устанавливают антивандальные фонари нижнего освещения, которые выдерживают удар тяжелыми предметами. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов Казани.
«30 фонарей появятся у клумбы в перголе и вдоль центральной аллеи», — говорится в сообщении. Отмечается, что их установят до 25 ноября.
Как напомнили в мэрии Казани, хулиганы неоднократно разбивали уличные плафоны, и парк несколько раз оставался без ночной подсветки.