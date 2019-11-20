Из аэропорта «Бегишево» в 2020 году откроется субсидируемый рейс в Новосибирск

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). В январе следующего года из аэропорта «Бегишево» откроется регулярный рейс по маршруту Новосибирск – Нижнекамск – Новосибирск. Рейс будет выполняться по программе субсидирования региональных пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба аэропорта.

«Рейс будет реализован при совместном финансировании из федерального бюджета, а также бюджетов Татарстана и Новосибирской области, что позволит авиакомпании предлагать пассажирам авиаперелет по сниженной фиксированной стоимости», – отмечается в сообщении.

Перелеты будут осуществляться с января по декабрь следующего года на Embraer 170 по вторникам и субботам.

Из аэропорта «Бегишево» в 2020 году также будут выполняться субсидируемые рейсы в Краснодар и Ростов-на-Дону.

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