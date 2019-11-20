Накануне Дня матери 350 семей Татарстана получат сертификаты на маткапитал

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Республиканская акция «Прекрасен мир любовью матери» пройдет в Казани накануне Дня матери. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник отдела социальных выплат ОПФР по РТ Гюльсина Сабирова.

«Отделение Пенсионного фонда по РТ совместно с Управлением ЗАГС Казани ко Дню матери организует республиканскую акцию „Прекрасен мир любовью матери“. На празднике более 350 семьям со всей республики в торжественной обстановке будут вручены государственные сертификаты на материнский капитал. Казанским семьям сертификаты вручит управляющий ОПФР по РТ Эдуард Вафин. Мероприятие начнется в 11 утра в Центре семьи „Казан“ 21 ноября. Гостей праздника ждет концертная программа», — сообщила она.

В 2019 году татарстанский Пенсионный фонд выдал порядка 15 тыс. государственных сертификатов на материнский капитал. В целом за все время действия программы количество заявлений на получение данного сертификата в республике достигло отметки 285 тыс. Полностью распорядились полученными средствами порядка 80% владельцев сертификата. За все время действия программы было выплачено порядка 85 млрд рублей средств материнского капитала.

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