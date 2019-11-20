Ко Дню матери в Татарстане откроется горячая линия по вопросам маткапитала

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Бесплатная горячая линия по вопросам получения и использования средств материнского капитала, приуроченная к празднованию Дня матери, будет работать 26 ноября. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник отдела социальных выплат ОПФР по РТ Гюльсина Сабирова.

«26 ноября Пенсионный фонд Татарстана открывает горячую линию. В этот день с 10.00 до 16.00 будет работать бесплатный телефон горячей линии 8-800-100-26-27 по всей республике. Специалисты регионального отделения ответят на вопросы, касающиеся материнского капитала», — сообщила спикер.

В 2019 году татарстанский Пенсионный фонд выдал порядка 15 тыс. государственных сертификатов на материнский капитал. В целом за все время действия программы количество заявлений на получение данного сертификата в республике достигло отметки 285 тыс. Полностью распорядились полученными средствами порядка 80% владельцев сертификата. За все время действия программы было выплачено порядка 85 млрд рублей средств материнского капитала.

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