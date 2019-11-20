В Татарстане осудили мужчину, задолжавшего за семь лет свыше 600 тыс. рублей алиментов

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). На исправительные работы отправится житель РТ, задолжавший за семь лет свыше 600 тыс. рублей алиментов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

С декабря 2012 года 35-летний житель Бугульмы был обязан выплачивать двум своим маленьким детям алименты в размере 1/3 части от всех видов заработка. Но нерадивый отец от выплат уклонялся, на работу не устраивался и материальной помощи детям не оказывал. За это время долг по алиментам превысил 642 тыс. рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде семи месяцев исправительных работ с удержанием 10% в доход государства.



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