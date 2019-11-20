Сера в бензине и недолив: первые результаты проверки качества татарстанских АЗС

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ», Егор Никитин). Результатом проверки более полутысячи проб топлива с татарстанских АЗС стали 16 случаев нарушений качества бензина и дизеля. Чаще всего речь идет о превышении уровня серы, сообщил журналистам заместитель начальника Управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов РТ Шамиль Гумеров.

Он напомнил, что с 28 октября в Татарстане стартовал месячник по проверке качества топлива. На сегодняшний день специалисты отобрали 720 проб, проверке подверглись 401 АЗС и 3 нефтебазы по всей республике.

«В настоящее время испытано уже 578 проб, из них 16 оказались с различными нарушениями качества. Каждый вид топлива имеет около 15 показателей, и если хотя бы один из них не соответствует стандартам, то такое топливо считается некачественным», — объяснил механизм проверки Шамиль Гумеров.

Наиболее распространенным, по его словам, нарушением в этом году оказалось повышенное содержание серы в топливе. Допустимый показатель (10 мг на 1 кг топлива) указан в техническом регламенте Таможенного союза. Зачастую нарушители превышают это значение в десятки и сотни раз.

«Мы выявляем случаи, где серы 150 мг и даже несколько тысяч мг. Это говорит о том, что в республике продолжается реализация судового и печного топлив, их смешивают с дизелем и обманывают потребителей», — отметил Гумеров.

Он добавил, что чаще всего нарушения обнаруживаются в топливе на небольших частных заправках. Некачественный бензин и дизель на АЗС крупных нефтяных компаний встречается гораздо реже. Всю информацию о найденных нарушениях проверяющие направляют владельцам АЗС. В случаях со злостными нарушителями документы отправляются прокуратуру.

«К нам также часто поступают жалобы на недолив топлива. Буквально 2 недели назад к нам обратились жители Рыбно-Слободского района и сообщили, что у них на заправочной станции происходит недолив. Мы выехали на место, взяли пробу в 10-литровый мерник — недолив составил 495 мл при норме 50 мл. Направили материалы проверки в прокуратуру», — подчеркнул собеседник агентства.

Всего в период месячника качества действуют 4 бригады, которые посещают с внезапными проверками республиканские АЗС. После забора пробы везут в специальную аккредитованную лабораторию, где специалисты в течение нескольких часов изучают каждый образец топлива.

Начальник одной из таких лабораторий, Елена Базаева, отметила, что полная проверка одной пробы дизеля занимает около 6 часов, поэтому специалисты работают сразу с несколькими образцами топлива.

В заключение ученый подчеркнула, что основная опасность использования некачественного топлива связана не с ущербом для автомобилей, а со здоровьем людей. Поэтому вопрос касается каждого.

«Это в первую очередь влияет на экологию. На то, чем мы с вами дышим, на наше здоровье», — заключила Елена Базаева.

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