В Нацмузее РТ представят инновационные практики, экспозиции и мастер-классы

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). С 26 ноября по 3 декабря на базе Национального музее РТ и его филиалов состоится республиканская научно-практическая конференция «Музей – территория образования». Об этом сообщает пресс-служба Нацмузея РТ.



Открытие конференции пройдет 26 ноября в Доме Дружбы народов Татарстана, в рамках которой пройдет общее собрание Ассоциации музеев Татарстана, посвященное результатам и перспективам проектной деятельности музейной сети республики.



Далее в течение недели на площадках Нацмузея РТ и его музеев-филиалов – в Доме татарской книги, Музее А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина, Литературном музее Габдуллы Тукая, Доме-музее В. И. Ленина и Музее Боратынского откроются тематические секции, состоятся презентации новых экспозиций и выставок, мастер-классы и музейные уроки.





Директоры, завучи, классные руководители и учителя-предметники разных школ смогут познакомиться с разнообразными программами, интерактивными и инновационными направлениями культурно-образовательной деятельности музеев Казани и Татарстана, которые в дальнейшем могут быть использованы в школьном образовательном процессе.



Конференция «Музей – территория образования» направлена на получение нового опыта и идей для воспитания подрастающего поколения, на создание и развитие профессиональных контактов для успешной работы.

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