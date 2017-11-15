ОПФР по РТ: Татарстанцы тратят маткапитал на улучшение жилищных условий

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Улучшение жилищных условий стало самым популярным направлением расходования средств материнского капитала в Татарстане. Именно так им распорядились более 90% от общего числа получателей. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ» начальник отдела социальных выплат ОПФР по РТ Гюльсина Сабирова.

«В 2019 году татарстанский Пенсионный фонд выдал порядка 15 тыс. государственных сертификатов на материнский капитал. В целом за все время действия программы количество заявлений на получение материнского сертификата в республике достигло отметки 285 тыс. Полностью распорядились средствами материнского капитала порядка 80% владельцев сертификата. За все время действия программы было выплачено порядка 85 млрд рублей средств материнского капитала», — сообщила она.

С начала действия программы материнского капитала благодаря его средствам жилищные условия улучшили свыше 225 тысяч татарстанских семей. Из них почти 190 тысяч семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще более 35 тысяч семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.