WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

20 ноября 2019, 17:36

Наука и образование

КФУ вошел в топ-100 лучших вузов мира по направлениям «Физика» и «Науки о жизни»

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Наука и образование

КФУ вошел в топ-100 лучших вузов мира по направлениям «Физика» и «Науки о жизни»

По направлению «Науки о медицине и здоровье» в рейтинг попали восемь российских университетов, в том числе Казанский федеральный.

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Казанский федеральный университет по результатам международного рейтинга THE вошел в топ-100 лучших вузов мира по направлениям «Физика» и «Науки о жизни», сообщает Минобрнауки РТ.

«В рейтинге по физике всего 33 российских вуза. В российской десятке лучших – МИФИ, Новосибирский госуниверситет, Томский госуниверситет, питерский Политех, Университет ИТМО, СПбГУ, Казанский федеральный университет и Высшая школа экономики», – отмечается в сообщении министерства.

В предметный рейтинг «Науки о жизни» входят девять вузов России. Здесь в лидерах – МГУ и МФТИ. В рейтинг также попали Новосибирский государственный университет, Казанский федеральный университет, СПбГУ, Томский государственный и Дальневосточный федеральный университеты и другие вузы.

По направлению «Науки о медицине и здоровье» в рейтинг попали восемь российских университетов. В частности, МГУ, Казанский федеральный университет, Томский и Новосибирский госуниверситеты, СПбГУ и другие.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по результатам рейтинга THE WUR by subject 2019/2020 по направлению «Образование» КФУ занял 94-е место.

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