Агрофирма в РТ выплатила более 2 млн долга по зарплате после ареста служебного авто

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Агрофирма из Камско-Устьинского района РТ выплатила свыше 2 млн рублей долга по зарплате после ареста служебного авто. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

В Камско-Устьинском районном отделе судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с агрофирмы 2,1 млн долга по зарплате. Фирма несколько месяцев не выдавала деньги 93-м своим сотрудникам.

Судебный пристав наложил арест на служебное авто компании, кроме того организацию оштрафовали на 120 тыс. рублей за нарушение законодательства об исполнительном производстве.

Данные меры побудили руководство компании полностью погасить задолженность перед сотрудниками.



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