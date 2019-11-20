Девять из десяти жителей РТ с раком пищевода или легких до болезни были курильщиками

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Девять из десяти жителей Татарстана, которые попадают в онкодиспансер РТ с раком органов пищеварения или дыхания, до болезни были курильщиками. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал врач-онколог первого торакального отделения РКОД Альберт Сигал.

«Девять из десяти поступающих к нам на лечение пациентов имели определенный стаж курения. По статистике, ежегодно с раком легкого в диспансер поступают около 1500 человек. Скорее всего, эта цифра будет расти ежегодно. Министерство здравоохранения РТ уделяет этому аспекту большое внимание. В настоящее время благодаря нацпроектам у Татарстана имеется большой парк оборудования для диагностики онкопроцессов на ранних стадиях», – отметил врач.

По словам Альберта Сигала, статистика по раку легких в Татарстане будет увеличиваться в первую очередь за счет хорошей оснащенности оборудованием для ранней диагностики.

«Также стоит обратить внимание на потребление альтернативных форм табака. Все они содержат никотин, который имеет прямой вред на организм. Идет прямое воздействие на развитие онкопроцессов в организме. А способ доставки никотина в организм практически не важен», – отметил медик.

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