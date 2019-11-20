Казанский пульмонолог рассказала, какие болезни вызывает курение

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Курение вызывает множество заболеваний от инсульта до рака. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала ведущий пульмонолог Городского пульмонологического центра казанской больницы № 16 Алина Бурчагина.

«Существует такое мнение, что курение может вызвать только рак. И люди очень удивляются, когда узнают, что курение вызывает еще и множество других заболеваний. Например, возникает хроническая обструктивная болезнь легких. Коварство этого заболевания заключается в том, что симптомы появляются только тогда, когда значительная часть легкого уже поражена. Также курение вызывает заболевание крови, сосудов, нижних конечностей. Из-за токсического действия вдыхаемого дыма происходит многократное сгущение крови. Образуются тромбы, которые забивают ноги, что приводит к ампутации. Густая кровь приводит к инсультам и инфарктом. Об этом тоже мало кто догадывается», – констатировала медик.

По словам Алины Бурчагиной, все перечисленные заболевания также возникают и у пассивных курильщиков.

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