Жители Татарстана смогут стать участниками Всероссийского юридического диктанта

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Жители Татарстана смогут в онлайн-режиме проверить свои юридические знания. Сделать это можно будет в любое время с 3 по 10 декабря в ходе проведения третьего Всероссийского юридического диктанта, сообщает Минобрнауки РТ.

Участники акции в формате теста должны будут ответить на 40 вопросов в течение часа. Площадки для очного написания диктанта откроются во всех регионах России 6 декабря в 12.00 по местному времени. Все участники диктанта получат сертификат с результатом прохождения теста.

«Правовой диктант – это в том числе образовательный проект, направленный на популяризацию правовых знаний. Поэтому мы приглашаем к участию не только юристов, но абсолютно всех граждан. Сегодня каждый человек должен обладать определенным набором правовых знаний», – отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Протестировать свою правовую грамотность можно будет на сайте юрдиктант.рф. После завершения акции на сайте появится информационный материал по допущенным ошибкам.

В 2017 году диктант написали 55 тысяч человек, а в 2018-м – уже 165 тысяч.

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