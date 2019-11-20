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Татар-информ

20 ноября 2019, 11:50

Спорт

Айрат Хайруллин: «Алексеевский район стал кузницей спортивных кадров»

Спорт

Айрат Хайруллин: «Алексеевский район стал кузницей спортивных кадров»

В Алексеевском районе состоялся республиканский турнир по борьбе на поясах среди юношей и девушек.

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). В субботу в Алексеевском районе состоялся республиканский турнир по борьбе на поясах среди юношей и девушек на призы депутата Госдумы РФ А. Н. Хайруллина. В турнире приняли участие 68 борцов из Алексеевского, Алькеевского, Заинского, Нурлатского районов и из Набережных Челнов. 

«Айрат Назипович Хайруллин уделяет большое внимание развитию спорта. Традиционно в это время мы проводим турнир, и каждый год на протяжении нескольких лет получаем его поддержку, — говорит директор спортивной школы Алексеевского района Рустем Кабиров. — Такие турниры укрепляют связи между районами. Благодаря вниманию и поддержке депутата, руководства района, работе нашего тренера Бари Равильевича Сулейманова такой вид спорта, как борьба на поясах, в районе развивается на высоком уровне. У нас большие продвижения: мы воспитали 13 мастеров спорта разных возрастов. В 2018 году Латипов Тимур и Абрамов Алексей стали чемпионами мира. Нашей гордостью стал двукратный чемпион мира, мастер спорта России международного класса Закиров Ильнар. Настоящим примером для юных борцов Алексеевского района служит пятикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Сулейманов Габдыжалил». 

Крупный борцовский турнир, прошедший при поддержке депутата ГД Айрата Хайруллина 16 ноября, собрал самых сильных ребят и девушек республики 2002, 2003-2004, 2005-2006 и 2007-2008 годов рождения. Все молодые борцы были отлично подготовлены, и каждый стремился одержать победу. Победителям были вручены медали, грамоты и призы.

«Спорт — это, прежде всего, здоровое подрастающее поколение. Сельская молодежь к спорту особенно тянется, ей интересно физическое развитие, интересно добиваться хороших результатов и успеха. Ведь, посмотрите, в каждом районе имеются победители соревнований самых высоких уровней. Алексеевский район в этом плане отличился особенно, стал кузницей спортивных кадров. Ну и, конечно, развитие спорта мотивирует молодежь оставаться на селе, это важный фактор для развития сельских территорий», — отмечает Айрат Хайруллин. 

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