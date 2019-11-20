Сурикаты переехали в новую часть Казанского зооботсада

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). В новую часть Казанского зооботсада, которая называется «Река Замбези», перевезли семейство сурикатов, об этом сообщается в официальном аккаунте зоопарка в Instagram.

«Наши милые и забавные сурикаты наконец-то переехали в новый зоопарк „Река Замбези“. Просторная территория, уютный интерьер, мягкий песок — и сурикаты осваивают новый дом», — отметила пресс-служба Казанского зооботсада.

На размещенном в посте видео можно увидеть просторный крытый вольер, покрытый песком. Семейство уже успело освоиться: некоторые животные выглядывают из выкопанной норы, другие гуляют по вольеру.

Ранее в новой части также поселили семь египетских цапель и бегемота-долгожительницу Захарию. Как рассказали в пресс-службе ботанического сада, посетители смогут увидеть результаты проделанной работы уже в канун Нового года.

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