Сурикаты переехали в новую часть Казанского зооботсада

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). В новую часть Казанского зооботсада, которая называется «Река Замбези», перевезли семейство сурикатов, об этом сообщается в официальном аккаунте зоопарка в Instagram.
«Наши милые и забавные сурикаты наконец-то переехали в новый зоопарк „Река Замбези“. Просторная территория, уютный интерьер, мягкий песок — и сурикаты осваивают новый дом», — отметила пресс-служба Казанского зооботсада.
На размещенном в посте видео можно увидеть просторный крытый вольер, покрытый песком. Семейство уже успело освоиться: некоторые животные выглядывают из выкопанной норы, другие гуляют по вольеру.
Ранее в новой части также поселили семь египетских цапель и бегемота-долгожительницу Захарию. Как рассказали в пресс-службе ботанического сада, посетители смогут увидеть результаты проделанной работы уже в канун Нового года.
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🏕Новый дом, новые правила.🐰На страже порядка.🌳 Наши милые и забавные сурикаты наконец-то переехали в новый зоопарк «Река Замбези».🦁Просторная территория, уютный интерьер, мягкий песок - и сурикаты осваивают новый дом.🏜🐾И чем бы дружная стайка ни занималась, всегда на страже стоит часовой, вытянув тело ровной стрункой и пристально всматриваясь вдаль.🌅Кажется, большое пространство придало нашим малышам больше храбрости и уверенности в завтрашнем дне.🏞 #реказамбези #казанскийзооботсад #казань #сурикаты #казаньафиша #дикиеживотные #новыйзоопаркказань