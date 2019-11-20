На время матча Рубин – Зенит в Казани возле стадиона будет запрещена парковка

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Во время проведения футбольного матча на Центральном стадионе в Казани будет временно ограничена парковка на прилегающих к сооружению улицах, сообщили в городской Госавтоинспекции.

23 ноября в 14.30 в Казани состоится футбольный матч между командами Рубин и Зенит. Для обеспечения антитеррористической защищенности и безопасности участников и зрителей посетителям рекомендуется парковать транспорт на парковках:

• возле ЦУМа

• метро «Кремлевская»

• на ул. Батурина

• на ул. Профсоюзная – К. Наджми

• на ул. Профсоюзная – Астрономическая

ГИБДД предупреждает, что транспортные средства, припаркованные с нарушением требований ПДД на улицах, прилегающих к стадиону, будут эвакуированы на специальные охраняемые стоянки.

Жителей и гостей столицы Татарстана настоятельно просят оставлять свои машины только в разрешенных местах, либо добираться до места проведения футбольного матча на общественном транспорте.

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