РЖД потратят более 1,3 млрд рублей на охрану казанских вокзалов

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). «Российские железные дороги» потратят более 1,3 млрд рублей на охрану вокзалов «Казань» и «Восстание». Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

«Целями оказания услуг являются устойчивое и безопасное функционирование транспортного комплекса, защита интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства», — говорится в документации.

Охрана вокзала «Казань» обойдется в 1,03 млрд рублей, а «Восстание» – почти в 354 млн рублей. Срок оказания услуг, согласно документам, с 1 января 2020 по 31 декабря 2024.

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