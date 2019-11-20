Муж жительницы Казани, по чьей вине погиб годовалый ребенок, попросил прекратить дело

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ», Гульнара Аухадиева). В Кировском районном суде Казани стартовал процесс по делу 29-летней Елизаветы Марфиной, по вине которой которой, как считает следствие, погиб ее годовалый сын.

Из материалов дела следует, что в сентябре женщина купала своих детей – трехлетнюю дочь и годовалого сына. В какой-то момент она вынесла старшего ребенка в другую комнату, чтобы переодеть, в это время маленький сынишка остался в ванной один. Матери не было буквально пять минут, но этого оказалось достаточно – малыш упал лицом в воду и захлебнулся.

«Сегодня в Кировском районном суде Казани началось рассмотрение уголовного дела местной жительницы, которая обвиняется в том, что причинила смерть по неосторожности своему годовалому ребенку. Она не обеспечила ему должным образом безопасность, оставила без присмотра в ванной одного, вследствие чего тот погиб», – рассказал гособвинитель Камиль Монасыпов.

Исходя из характеристики Елизаветы, она – порядочная ответственная женщина, работает, воспитывает дочь. Сегодня поддержать ее пришел гражданский муж, который ходатайствовал о прекращении дела в связи с примирением сторон.

«Прошу прекратить в отношении моей супруги уголовное дело. Мы – одна семья, я по-прежнему ее люблю», – дрожащим голосом говорил мужчина.

Елизавета попросила о том же. Однако суд в удовлетворении ходатайства отказал, так как оснований для прекращению уголовного дела нет.

Потерпевшим по делу был признан гражаднский муж Елизаветы – отец ребенка. Мужчина рассказал, что в тот день они делали ремонт в квартире Елизаветы, устав после тяжелого дня он лег спать пораньше. Спустя некоторое время его разбудила жена криками, что малыш захлебнулся.

«Это случилось в субботу. На следующий день мне нужно было на работу, поэтому я лег спать раньше. Супруга в этот момент собиралась купать детей. В районе 11 часов вечера с криками Лиза меня разбудила. Я не сразу понял, что случилось, супруга была в истерике. Оказалось, что в какой-то момент старшая дочка закапризничала и жена вынесла ее из ванной, а маленького сына оставила одного буквально не несколько минут. Этого оказалось достаточно, ребенок упал лицом в воду и захлебнулся. Я бросился вызывать "скорую", жена в этот момент пыталась его привести в чувство. К сожалению, к приезду врачей, он уже скончался», – рассказал Рафаэль Хамидуллин.

Санкции статьи, по которой обвиняют Елизавету, предусматривают лишение свободы до двух лет либо исправительные работы на этот же срок. По словам гособвинителя, поскольку семья подсудимой считается благополучной, материнских прав ее скорее всего лишать не будут.

Следующее слушание состоится 29 ноября.

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