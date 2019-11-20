В Казани ищут закладчика, который торговал «синтетикой» вместе с девушкой-подростком

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). В Казани объявлен в розыск закладчик, торговавший «синтетикой» на территории города, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Группа молодых людей получила от неустановленного лица партию синтетического наркотика, которую они хранили и расфасовывали в квартире на Восстания, где 20-летний Искандер Бикмухаметов жил со своей 17-летней подругой.

13 ноября молодая пара встретилась с друзьями – 26-летним парнем и 23-летней девушкой, и они вместе сделали несколько закладок в тайниках на Пихтовой и Луговой улицах.

Девушки следили за обстановкой, чтобы предупредить парней о возможной опасности, пока молодые люди прятали мефедрон в тайники.

В общей сложности правоохранители нашли дома у подозреваемых и в тайниках 147 граммов наркотика. По данному факту возбудили уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере.

Девушек и 26-летнего мужчину задержали на месте, а Искандеру удалось скрыться, его разыскивают.

Полиция просит всех граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Бикмухаметова, незамедлительно обратиться в правоохранительные органы по телефону: 8-965-603-43-53.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.