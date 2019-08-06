Тренд на потребительский терроризм сломлен, считает Сергей Цикалюк

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). В интервью газете «КоммерсантЪ» председатель Совета директоров САО «ВСК» Сергей Алексеевич Цикалюк рассказал об отношении потребителей к страхованию и перспективах развития рынка страхования в России.

«Я 28 лет работаю на этом рынке и вижу, как трансформируется отношение граждан к страховщикам. Действительно, уровень доверия к страховому бизнесу ниже в сравнении с банками, несмотря на примеры ухода банков с рынка, замороженные счета предприятий, которые впоследствии вынуждены были банкротиться и потери по вкладам физлиц. Однако с точки зрения технологий российские банки ушли далеко вперед, и в этой части они стали передовыми, причем не только по европейским меркам, но и мировым», — отметил собеседник.

Сергей Алексеевич рассказал о реформе ОСАГО и также отметил снижение уровня «потребительского терроризма»: «Давайте вспомним причины появления потребительского терроризма и станет понятно, будет он развиваться или нет. Массовый кризис в ОСАГО запустил крупнейший страховщик в этом сегменте, экономя на выплатах автовладельцам. Всегда около проблем населения появляются люди, которые берут на себя их решение за вознаграждение. Но они зашли слишком далеко в своих аппетитах. Например, в 2017 году мы заплатили 1,2 млрд руб. по ОСАГО по решениям судов. При этом ни один автовладелец, который мог предъявить нам требования по договорам, по которым принимались судебные решения, не зашел к нам в офисы. Если бы они обратились напрямую к нам, то в 99,9% случаев спокойно бы получили свое возмещение. Я помню списания по решению суда 300 с лишним тыс. руб. за велосипед стоимость в 47 тыс. руб. Рынок спасла активная позиция ЦБ, который совместно с ВСС добились подключения к проблеме МВД, Генеральной прокуратуры и местных властей в регионах. Мошенники сели на скамью подсудимых, большинство схем по зарабатыванию на страховщике посредством судебных выплат разрушены. Сегодня по судебным выплатам ОСАГО цифра сократилась почти в два раза. Кроме этого, законодатель ввел претензионный порядок — за выплатой надо обратиться к страховщику, изменено правило уступки требования к страховщику третьим лицам, правда, этот запрет пленума Верховного Суда автоюристы обходят через получение требования по доверенности. Но все равно можно считать, что тренд на потребительский терроризм сломлен».

Он также рассказал о преимуществах расширения тарифного коридора в результате первого этапа реформы ОСАГО, который стартовал в январе 2019 года. Тарифный коридор был расширен на 20% вверх и вниз от базовой цены.

«Когда ЦБ расширил тарифный коридор на 20% у общественности были опасения, что страховщики задерут тарифы, но в реальности произошло снижение — средняя премия ОСАГО на рынке с начала года упала на 5%. Началась конкурентная борьба за клиента. Введение возмещения ремонтом также пошло на пользу потребителю. В 25% мы возмещаем ущерб ремонтом автомобиля. Если мы видим, что человеку удобнее получить выплату деньгами, мы платим деньгами. У нас практически не осталось судебных разбирательств по ОСАГО. Я убежден в том, что от продолжения перемен в ОСАГО население только выиграет», — выразил уверенность собеседник.

В завершение интервью Сергей Цикалюк осветил проблему страхового мошенничества, отметив, что противостояние страховщиков и мошенников по-прежнему продолжается.

«Я думаю, что пока есть страховщики, будут продолжаться попытки мошенничества в части получения с них выплат. И сегодняшние мошенники — это не Юрий Деточкин. Масштабы другие. У нас был пример, когда мы заплатили за гибель самолета, который якобы утонул, а потом обнаружили двигатели от этого самолета на другом летающем борту. Началось уголовное дело, задержание виновных и т. д. У нас есть целый штат юристов и специалистов по расследованию мошеннических случаев. В этом году мы выявили полторы тысячи случаев мошенничества. Это около 3% от всех страховых случаев. Мы проводим жесткую политику по доведению таких случаев до внимания правоохранительных органов. Можно сказать, что частотность по рискам мошенничества выше в автостраховании физлиц. Но по весу выплаты — один автомобиль и один самолет — не сравнимы», — рассказал Цикалюк.

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