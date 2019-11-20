У казанцев нашли 1,5 тысячи литров поддельного масла тмина и средства для роста волос

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). У двоих казанцев нашли 1,5 тысячи литров поддельного масла и средства для роста волос, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

При проверке складского помещения на Оренбургском тракте сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Казани обнаружили 3000 бутылок объемом 0,5 литра с надписью «Масло черного тмина» и 4800 бутылок по 60 миллилитров с надписью «Миноксидил».

Как выяснилось, препарат «Миноксидил» на территории РФ не зарегистрирован как лекарство. Его производят и распространяют исключительно на территории США, и официальных экспортеров в Россию нет. Экспертиза же показала, что в составе изъятого товара нет указанного средства, а состоит он из этилового спирта и пропиленгликоля.

Кроме того, выяснилось, что декларация, прилагаемая к продукту, поддельная, а компания из Египта, производящая масло черного тмина, в РФ не имеет правообладателей.

Как сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий, следствие считает, что злоумышленники продавали контрафакт в Интернете.

По их предварительным подсчетам, ущерб правообладателю от действий злоумышленников превысил 1,1 млн рублей.

В Следкоме отметили, что по данному факту возбуждены уголовные дела о незаконном производстве лекарств, использовании средств индивидуализации товаров и об обращении фальсифицированных лекарственных средств и добавок.

По подозрению в совершении преступлений задержаны двое жителей Казани в возрасте 25 и 38 лет.

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