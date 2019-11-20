В радиомеханическом колледже Казани пройдет WorldSkills по компетенции «Электроника»

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). В Казанском радиомеханическом колледже с 20 по 22 ноября пройдет региональный чемпионат WorldSkills по компетенции «Электроника», сообщает Минобрнауки РТ.

В чемпионате примут участие студенты Казанского радиомеханического колледжа, Казанского энергетического колледжа, Инженерного лицея КНИТУ-КАИ, а также учащийся Челябинского радиотехнического техникума.

Конкурсанты продемонстрируют разработку аппаратного обеспечения, программирование встраиваемых систем и поиск неисправностей, ремонт и измерение электронных приборов.

«Часть оборудования, которое будет использоваться для оснащения конкурсной площадки, приобретено на средства федерального гранта, полученного колледжем по госпрограмме», – отмечается в сообщении министерства.

Победители регионального этапа конкурса примут участие в финале Национального чемпионата WorldSkills Russia в июле 2020 года в Новокузнецке.

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