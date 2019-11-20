Школьники из Нижнекамска подготовят в Артеке проекты развития родного города

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Нижнекамские школьники в будущем году смогут пройти обучение в Артеке. Они подготовят проекты городского развития, лучшие из которых реализуют под кураторством мэра Нижнекамска Айдара Метшина. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.



Программа обучения создана специально для детей из моногородов. Основным направлением станет обучение урбанистике, архитектуры и городскому планированию. В роли лекторов выступят ведущие российские архитекторы, урбанисты, градоначальники.



Генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева отметила, что в моногородах живет много талантливых детей.



«Нам важно, чтобы свой потенциал они направляли на развитие родных территорий», – рассказала она об идее. Итогом станет собственный уникальный проект, который, возможно, украсит родной город ребенка.



Отбор участников смены будет осуществляться на конкурсной основе. Старт объявят в следующем году на официальном сайте моногорода.рф. Участие в нем смогут принять школьники в возрасте от 13 до 16 лет из всех российских моногородов.

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