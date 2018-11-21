Более 28 тысяч заявок за пять лет: в Казани наградят лидеров «Школьного экопатруля»

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Церемония награждения пятого республиканского конкурса «Школьный экопатруль» состоится сегодня днем в КЦ «Московский» в Казани. Его участники за год направили экологам 7959 сообщений о свалках мусора, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Республиканский конкурс „Школьный экопатруль“ проводится с 1 сентября 2014 года. Его участники — ученики школ республики, зарегистрированные на портале образования РТ edu.tatar.ru. Для участия в конкурсе необходимо скачать приложение „Школьный экопатруль“, зарегистрироваться в приложении с использованием логина портала образования edu.tatar.ru и направлять фото или видеосообщения, указывающие на размещения отходов в неположенном месте», — отметили в пресс-службе ведомства.

Конкурс проводится по трем номинациям: «Самый активный школьник», «Самый активный класс» и «Самая активная школа». За пять лет его проведения в систему было направлено более 28 тысяч заявок. Самые активные участники ежегодно получают в подарок 3D-принтеры, теннисные столы, ноутбуки, велосипеды, фотоаппараты. В рамках церемонии награждения 20 ноября возле озера в парке им. Урицкого будут организованы экологический квест и презентация проекта «Экология в школе».

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