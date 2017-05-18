Заведующий музеем-мемориалом ВОВ расскажет в Сорбонне о поисковом движении РТ

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). О мемориальной политике России и поисковом движении страны и Татарстана расскажет студентам и преподавателям Сорбонны заведующий музеем-мемориалом Великой Отечественной войны в Казанском Кремле, один из основателей поискового движения республики Михаил Черепанов. Лекции пройдут с 25 по 27 ноября.

«Один из профессоров французского университета прочитал в Интернете мои статьи о поисковой работе. Сначала у них появилось желание, чтобы я рассказал студентам университета о поисковой работе в СССР и России, развитии этого движения. Впервые я написал об этом в 1988 году в „Комсомольской правде“ 9 мая. Тогда с первой страницы газеты мне разрешили обратиться ко всей стране с вопросом: „Имя твое неизвестно — почему?“», — рассказал Михаил Черепанов ИА «Татар-информ».

Представителей французской стороны также интересует вопрос, какая работа проводится в нашей стране по увековечению памяти пропавших воинов из конкретных семей. Согласно данным Черепанова, такая проблема действительно существует. До сих пор в нашей стране не признаны погибшими около 5 млн человек, пропавших без вести, в том числе около 173 тысяч человек из Татарстана. Сейчас данный вопрос активно обсуждается в Госдуме РФ.

«Наша история во всей ее полноте и ракурсах интересна за рубежом. Им интересно знать о роли татарских военнопленных в освобождении Франции. Я выслал материалы об участии наших земляков в освобождении французских городов в немецкой форме в августе 1944 года. Речь идет о роли 30 тысяч легионеров — сейчас мало кто об этом знает. Об этом будет разговор со студентами и преподавателями», — отметил Черепанов.

Представитель Татарстана проведет семинар в Сорбонне, примет участие в полемике по книге американского писателя, профессора Амира Вейнера «Создание доминирующего мифа: Вторая мировая война и конструирование политических идентичностей в советской политике». Черепанов планирует выступить с критикой выдвинутых в книге тезисов. Кроме того, гость побывает в музее Сопротивления в Париже.

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