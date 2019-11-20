«Славица» выпустила мороженое к 100-летию ТАССР

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Мороженое к 100-летию ТАССР выпустили в Набережных Челнах. Фотография новинки опубликована на странице производителя в социальной сети.

«Ванильный пломбир в вафельном стаканчике, изготовлен по ГОСТу и представлен в упаковке с лаконичным узнаваемым дизайном», — говорится в описании к фотографии.

Упаковка выполнена в бело-зеленых цветах. На нее нанесен логотип, разработанный к вековому юбилею ТАССР, а также горизонтальные полосы зеленого, белого и красного цветов.

Производителем новинки является челнинская фабрика мороженого «Славица».

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