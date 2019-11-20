Истории детей, которым спорт помог в жизни, ждут на литературном конкурсе Татарстана

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Новый сезон детского литературного конкурса «Моя история в спорте-2019» стартовал в Татарстане. Жюри будет оценивать тексты в форматах рассказа, очерка, зарисовки, эссе либо стихов о том, как спорт помог справиться со сложными жизненными ситуациями и стать победителями.

Конкурс был инициирован депутатом Госдумы РФ от «Единой России» Ольгой Павловой, которая является куратором федерального партийного проекта «Детский спорт» в Татарстане.

«Конкурс “Моя история в спорте” – это истории детей, для которых спорт стал социальным лифтом в жизни. Кому-то он помог стать сильнее, кому-то помог избавиться от недугов, кому-то дал уверенность в силах. На мысль об организации этого конкурса меня натолкнула история девочки, которая заболела менингитом, и врачи не давали положительных прогнозов. Родители отдали девочку в синхронное плавание, и сегодня она член сборной команды Татарстана», – прокомментировала Павлова старт нового сезона.

По ее словам, подобные истории доказывают созидательную роль спорта в жизни человека. Конкурс проводится совместно с Министерством спорта РТ и призван раскрыть творческий потенциал детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, воспитанников спортивных школ и спортивных училищ олимпийского резерва. В прошлом году свои истории рассказали 1,2 тыс. детей из 28 муниципальных районов Татарстана. Авторы лучших работ были награждены сертификатами на покупку спортивного инвентаря.

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