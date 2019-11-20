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Татар-информ

20 ноября 2019, 10:52

Общество

«РТ — в чемпионы гостеприимства»: в Казани стартовал Форум работников туриндустрии

Общество

«РТ — в чемпионы гостеприимства»: в Казани стартовал Форум работников туриндустрии

Фото: Ксения Перепеченова

Образовательная площадка собрала представителей сервиса со всей республики.

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Первый Форум гостеприимства для представителей туристической индустрии Татарстана позволит мотивировать персонал отелей, кафе, музеев и научить их практическим навыкам, например, решению кризисных ситуаций и эффективным продажам. Такая образовательная площадка поможет сделать Татарстан самым гостеприимным регионом России, заявил председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов, обращаясь к участникам форума.

«Республика Татарстан должна стать чемпионом гостеприимства в нашей стране, как минимум. Важно не бояться отличаться от других регионов и при этом быть искренними, внимательными и профессиональными», — отметил он.

В первой половине дня участники форума поработают над ценностями и пониманием сути «татарстанского гостеприимства», рассказала генеральный директор Центра развития туризма Республики Татарстан Дильбар Садыкова.

«Цель — выработать и принять единые ценности, чтобы каждый человек принял для себя, что основные элементы в работе — это внимание, изобилие и безопасность, и более грамотно коммуницировал с туристами», — пояснила Садыкова. 

Во второй половине дня для участников проведут мастер-классы по коммуникациям, решению проблемных ситуаций, взаимодействия в команде и увеличения продаж. Организаторы надеются, что таким образом удастся не только улучшить качество сервиса, но и повысить престиж профессии.

«Одной из приоритетных задач развития туризма является в том числе поднятие престижа профессии. Такие мероприятия этому содействуют. Нет престижа профессии, каждый сотрудник на счету, все воспринимают сервис как временную работу. А в Европу официант может работать до старости, стать самым почетным сотрудником. Нам бы к тому же прийти», — поделилась мнением президент Ассоциации отелей Казани и Республики Татарстан Гульнара Сафина.

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