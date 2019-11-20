(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). В Татарстане пресекли попытки ввоза кораллов, находящихся под угрозой исчезновения, сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

С начала этого года таможенники республики выявили 14 незаконных попыток ввоза кораллов вида Мадрепоровые, которые находятся под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (СИТЕС).

Начальник таможенного поста Аэропорт «Казань» Татарстанской таможни Мирзанур Гараев отметил, что ввоз объектов, попадающих под действие Конвенции (СИТЕС), возможен лишь при наличии разрешительных документов и декларации.

«Чаще всего попытки ввоза кораллов приходятся на рейс Санья – Казань. На днях в аэропорту Казани в процессе таможенного контроля в багаже трех россиян вновь были найдены кораллы. Все они направлены на экспертизу», — рассказал Мирзанур Гараев.

В отношении нарушителей возбуждены административные дела. Их ждет штраф.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.