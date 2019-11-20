Задержан подросток, пытавшийся ночью украсть продукты из магазина в Менделеевске

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Росгвардейцы поймали подростка, пробравшегося ночью в магазин продуктов в Менделеевске, сообщили в пресс-службе силового ведомства.

В три часа утра патрульные получили информацию о том, что в магазине на Профсоюзной сработала охранная сигнализация. Осмотрев помещение снаружи, они заметили, что с тыльной стороны здания разбита стеклянная дверь.

Один из росгвардейцев остался охранять выход, а другой вместе с администратором отправился осматривать торговый зал.

Внутри помещения был обнаружен парень, который пытался выбраться из здания с фасадной стороны дома. В руках у парня был пакет с похищенным товаром.

Как выяснилось, 17-летний задержанный недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за похожее преступление.

Парня передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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