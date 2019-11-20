Путину доложили, когда россиянам начнут выдавать пластиковые паспорта с чипами

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Первые пластиковые удостоверения личности отпечатают в России в первой половине 2020 года, их выдача будет производиться по мере наступления сроков замены паспорта, либо по желанию гражданина. Об этом сообщил вице-премьер России Максим Акимов на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Проект будет реализован в двух формах – это пластиковая карта с российским чипом и мобильное приложение, которое будет сопровождать гражданина там, где особенного подтверждения юридической значимости действий не требуется, – рассказал Акимов. — Мы завершили сертификацию, первые 100 тысяч изделий будут в первой половине года изготовлены».

По словам вице-премьера, выдача удостоверений вместо паспортов будет производиться без принуждения граждан.

«Мы планируем это делать, как вы поручали, мягко, не в принудительном порядке, чтобы это был сервис, который человек получает либо по мере наступления сроков замены паспорта, либо по своему желанию», – подчеркнул Акимов.

Во время встречи с Президентом РФ вице-премьер сообщил, что россияне в целом стали более активно пользоваться цифровой средой для взаимодействия с государственными органами, в частности объем оказываемых госуслуг в электронном виде за последний год удвоился.

«За десять месяцев этого года у нас оформлено более 120 миллионов заявлений, ещё двукратный прирост по сравнению с 2018 годом. И в этом году мы точно обойдём количество заявлений, поданных через МФЦ, систему, очень удобную для граждан, нужную, но это всё-таки офлайн-система», – рассказал вице-премьер.

Акимов отметил, что по посещаемости портал госуслуг России находится на втором месте в мире.

«Только в период подачи налоговых деклараций американская налоговая служба нас обходит, но мы обязательно выйдем на первое место, когда получим эту линейку суперсервисов», – поделился мнением вице-премьер.

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