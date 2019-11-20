Татарстан вошел в топ-10 российских регионов по количеству авто корейских брендов

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Татарстан вошел в десятку регионов России по объему автомобилей корейских брендов. Соответствующее исследование провело аналитическое агентство «Автостат».

«Татарстанцы любят корейских производителей за золотую середину — соотношение цены и качества. За вполне адекватную стоимость клиент получает комфортный и надежный автомобиль. Все остальное либо гораздо дороже, либо существенно дешевле, но с качеством похуже», — отметил глава Ассоциации автодилеров РТ Руслан Абдулнасыров.

По его словам, из «корейцев» рынок поделили два бренда — КIA и Hyundai. Наибольшей популярностью пользуются автомобили Hyundai Solaris и KIA Rio. Неплохо продаются автомобили с высоким клиренсом — «паркетники» с повышенной проходимостью. Кроме того, некоторые татарстанцы выбирают футуристичное авто KIA Soul.

Всего на территории РФ зарегистрировано чуть более 5 млн легковых автомобилей корейских марок, что составляет 11,4% общероссийского автопарка. По количеству этих машин лидирует Москва (561,7 тыс.). Второе место занимает Подмосковье (468,6 тыс. шт.). Замыкает тройку лидеров Краснодарский край (274,9 тыс. шт.). Татарстан занимает седьмое место в рейтинге. В республике насчитывается более 202,4 тыс. автомобилей корейского производства. Также в топ регионов, где популярны машины данного выпуска, вошли Санкт-Петербург, Башкортостан, Ростовская, Свердловская, Челябинская и Нижегородская области.

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